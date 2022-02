Canadá começa a liberar ponte com EUA bloqueada por ato antivacina

A via, que é a fronteira terrestre mais movimentada da América do Norte, não teve tráfego fluindo pelo quinto dia consecutivo na manhã deste sábado. Cerca de 15 caminhões, carros e vans bloquearam o trânsito em ambas as direções, sufocando a cadeia de suprimentos das montadoras de Detroit.

Com a ação da polícia, o número de manifestantes diminuiu de cerca de 200, na noite de sexta (11), para cerca de 30 no início da tarde de sábado.

