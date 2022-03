Caixa preta de avião com 132 pessoas na China é encontrada

A causa da queda do boeing que despencou na vertical ainda é desconhecida. O que se sabe até o momento é que o piloto perdeu contato com a torre quando sobrevoava a cidade de Wuzhou. Ele explodiu durante a queda e não há sobreviventes.

O equipamento está muito danificado por conta do impacto da queda e ainda não se sabe se esta é a que contém o diálogo entre os pilotos e a torre de comando, já que existe outra segunda caixa que pode conter apenas os dados do voo.

A Administração da Aviação Civil da China (CAAC), informou na manhã de hoje (23), que a equipe de resgate encontrou uma caixa-preta do avião que caiu com 132 pessoas na região de montanhas de Guangxi, na China.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.