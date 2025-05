Britânicos batem recorde ao escalar Everest em cinco dias usando gás xenônio

Antes da escalada, os britânicos inalaram o gás xenônio na Alemanha, no início de maio. Após cerca de 15 dias aguardando os efeitos, saíram da capital britânica na sexta-feira (16) e completaram a subida dentro do prazo previsto, segundo Lukas Furtenbach, da Furtenbach Adventures, empresa austríaca responsável pela expedição.

O planejamento do quarteto britânico previa que toda a jornada —desde a saída de Londres até o retorno, passando pela logística com helicópteros até o Nepal e a escalada ao pico de 8.848 metros— durasse sete dias, com cerca de cinco dias dedicados à subida. A missão também visa arrecadar fundos para apoiar veteranos.

Parte da demora para alcançar o topo da montanha mais alta do mundo, na fronteira entre Nepal e China, decorre do período de adaptação a grandes altitudes que os alpinistas devem seguir. Escalar sem a devida aclimatação é extremamente perigoso à medida que eles entram na "zona da morte", acima de aproximadamente 8.100 metros, onde não há oxigênio suficiente para sustentar a vida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de quatro ex-soldados do Reino Unido reduziu a usual trilha de semanas ou meses até o pico do Everest a cinco dias. O recorde, batido nesta quarta-feira (21), se deve ao uso de xenônio, segundo um funcionário da expedição —estratégia que foi criticada entre alpinistas.

