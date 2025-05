Brasileira que fez leitura na missa é ligada à conservadora Opus Dei

Em entrevista publicada no site da organização em 2022, a brasiliense informa que se mudou para Roma durante a pandemia, em 2020. "A Obra, como a chamam os fiéis do Opus Dei, faz parte da Igreja, a Igreja é família e Mãe. São Josemaria [Escrivá (1902-1975), fundador da Opus Dei] falava da grande família da Obra", afirma Lopes na entrevista.

No momento da celebração em que se faz uma oração universal, ela leu o seguinte trecho em português: "Que Deus Todo-Poderoso sustente com a sua fidelidade a todos, pastores e fiéis, para que vivam a obediência incondicional ao Evangelho." Outros trechos da oração foram lidos em italiano, árabe, polonês e chinês

