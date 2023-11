Brasileira Mari Brechane fica fora do Miss Universo

Maria Brechane é estudante de Jornalismo e é a 15ª representante do Rio Grande do Sul a vencer o Miss Universo Brasil em 69 edições.

É o terceiro ano consecutivo que brasileiras ficam fora do primeiro corte. Se tivesse vencido o concurso, a gaúcha quebraria um jejum de 55 anos no Miss Universo, já que a última vez que uma brasileira venceu foi em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.

A brasileira Mari Brechane, de 19 anos, não foi classificada entre as 20 semifinalistas do Miss Universo 2023 e ficou fora da competição pelo título deste ano, que aconteceu neste sábado (18), na cidade de San Salvador, em El Salvador.

