Brasileira cai de prédio e morre na Holanda; família suspeita de namorado

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã, informou que acompanha o caso e permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da cidadã brasileira.

Vaquinha foi criada para arrecadar os custos do traslado. Qualquer valor pode ser doado por meio do CPF: 076.943.301-47, em nome de Cauã Martins de Oliveira, irmão da brasileira.

Família tenta trazer o corpo da pedagoga para ser enterrado no Brasil. Segundo Ryan, Edgar prometeu, inicialmente, que pagaria os custos do traslado. Mas mudou de ideia e enviou um áudio comunicando que só poderia dar 500 euros. Nas contas feitas pela família, o custo para trazer o corpo de Caroline é de cerca de 7 mil euros (R$ 45 mil).

A brasileira nasceu em Planaltina, no Distrito Federal, mas vivia na Europa desde 2018. Caroline passou o Natal ao lado da família, no Brasil. Ela chegou ao país no dia 14 de novembro e ficou até o dia 27 de dezembro.

Eles iriam oficializar os papeis do casamento em janeiro, segundo a família. Ryan conta que eles tinham contato com Edgar por chamadas de vídeo, mas sempre muito casual.

Ryan também contou que o casal teria discutido por causa do celular de Taiany Caroline. Edgar queria ler as mensagens dela, que não autorizou e tentou fugir. "Se ele não empurrou, ele causou um medo tão grande a ponto de ela querer sair pela janela e cair", afirmou.

Irmão diz que o namorado havia proibido Caroline de trabalhar e que era possessivo. Amigos da brasileira contaram aos parentes dela no Brasil que na noite anterior à morte, a brasiliense estava em uma festa com duas amigas. O namorado não teria gostado e passou a noite telefonando para ela.

"Eu sou o único que fala inglês. Ele ligou e disse que ela estava alterada e histérica, colocou logo a culpa nela, disse que ela foi fugir dele, se pendurou na janela do quarto andar do prédio onde eles moravam e acabou escorregando e caindo", detalhou Ryan.

Família da brasileira acredita que ela caiu ao tentar fugir do namorado. Apenas os dois estavam no apartamento. Em entrevista ao UOL, Ryan Martins, 22, irmão de Caroline, contou que os familiares só foram informados da morte cerca de 24 horas depois, pelo próprio companheiro da brasileira.

