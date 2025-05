Biden recebe diagnóstico de forma agressiva de câncer de próstata

BRASÍLIA, DF E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82, foi diagnosticado na sexta-feira (16) com uma forma agressiva de câncer de próstata, de acordo com um comunicado divulgado neste domingo (18) por um porta-voz. O câncer já se espalhou para os ossos, segundo o escritório do ex-presidente

O exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata de Biden, que exigiu avaliação adicional.

O câncer de Biden é "caracterizado por uma pontuação de Gleason de 9 (Grupo de Grau 5) com metástase óssea", segundo o comunicado. A escala de Gleason varia de 1 a 10, sendo 10 os tumores de pior prognóstico.

"Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um manejo eficaz", diz comunicado. "O presidente e sua família estão avaliando as opções de tratamento com seus médicos."

Biden deixou o cargo em janeiro como o presidente mais velho da história americana. Durante seu mandato, o democrata enfrentou questionamentos sobre sua idade e sua saúde, o que acabou levando-o a abandonar sua campanha de reeleição. Após um debate desastroso em junho do ano passado, no qual Biden parecia desorientado e apático, cresceram as pressões para que ele abrisse mão da candidatura. A ex-vice-presidente Kamala Harris concorreu em seu lugar e perdeu para o republicano Donald Trump em novembro do ano passado.

Desde que deixou o cargo, Biden tem mantido um perfil discreto. Ele passa a maior parte do tempo em Delaware, viajando para Washington para se reunir com sua equipe e planejar sua vida pós-presidencial.

Os democratas estão enfrentando duras críticas sobre a tentativa de minimizar a extensão do declínio físico e cognitivo de Biden enquanto ele serviu como presidente. Vários livros recentes exploram o tema, incluindo um do apresentador da CNN Jake Tapper e do repórter da Axios Alex Thompson, que será disponível esta semana.

O médico de Biden disse, em fevereiro de 2024, que Biden estava "apto para o cargo", após questionamentos sobre a idade e a saúde do então presidente. O exame físico, realizado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ocorreu após a conclusão do procurador especial Robert Hur de que Biden era um "homem idoso com memória fraca".

Hur publicou sua conclusão em relatório após investigar acusações de que o democrata teria guardado documentos secretos de forma inapropriada.

Kevin O'Connor, médico do presidente, escreveu em uma carta na época afirmando que uma avaliação abrangente por uma equipe de médicos não revelou "novas preocupações". O'Connor disse que Biden estava usando uma máquina de pressão positiva nas vias aéreas durante a noite para apneia do sono.

Neste final de semana, o site Axios publicou a gravação completa de cinco horas da entrevista de Hur com Biden -o governo Trump planejava divulgar o áudio esta semana. A gravação revela a voz frágil de Biden e sua dificuldade para fornecer datas e detalhes.

Nas últimas semanas, após o presidente Donald Trump completar a marca de 100 dias, Biden participou de entrevistas para rebater alegações de que sofria de declínio mental.

"Eles estão errados," disse o ex-presidente durante uma entrevista no programa "The View". "Não há nada que sustente isso."

O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns entre homens, especialmente entre os mais velhos. Embora geralmente cresça lentamente e fique confinado à glândula prostática, alguns tipos de câncer de próstata podem ser agressivos e se espalhar rapidamente para outras partes do corpo, incluindo os ossos. Os sintomas podem incluir dor ou dificuldade para urinar, micção mais frequente e sangue na urina ou no sêmen.

Biden, que deixou o cargo há quatro meses, dedicou a parte final de sua carreira política à pesquisa do câncer após perder seu filho, Beau, para um câncer no cérebro em 2015.