Atirador mata ao menos dez em escola na Áustria

O primeiro-ministro da Áustria, Christian Stocker, foi à cidade, junto com o ministro do Interior. Em postagem, Stocker declarou que "o massacre em uma escola em Graz é uma tragédia nacional, que abala profundamente todo o nosso país".

O jornal austríaco Kronen-Zeitung afirmou que a polícia encontrou uma carta de despedida do atirador durante uma busca em sua casa. O jornal, no entanto, não revelou o conteúdo da nota, e a polícia não comentou.

Ele teria usado uma pistola e uma espingarda, armas regulares que seriam de sua propriedade. A polícia esvaziou o local e informou que, até aqui, trabalha com a hipótese de uma única pessoa envolvida no ataque.

Mais de 300 policiais foram chamados após disparos serem ouvidos por volta das 10h locais (5h de Brasília) na escola frequentada por alunos acima de 14 anos. Policiais e ambulâncias chegaram em minutos, e as autoridades isolaram a instituição. Parentes das vítimas e estudantes receberam assistência, segundo as autoridades.

Inicialmente, a polícia relatou nove mortos pelo agressor, e uma décima vítima morreu no hospital, segundo a mídia austríaca. Há dezenas de feridos, alguns em estado grave. Os hospitais da região estão lotados, com ao menos 12 internações relacionadas ao episódio confirmadas. De acordo com a imprensa local, este é provavelmente o pior ataque do gênero já ocorrido no país europeu.

