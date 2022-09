Apoiador de atentado contra Cristina Kirchner é preso

Figura presente nas redes sociais, Derman se define como "Pró-vida, católico e anti-comunista" e administra um canal no Youtube. Ele tem uma série de publicações com defesas a pautas e figuras da extrema-direita, como Donald Trump e Jair Bolsonaro.

No endereço em que prendeu José, a polícia encontrou um morteiro e panfletos em apoio à Javier Milei, político de extrema-direita do país. Derman já tinha passagem pela polícia por assédio digital e faz parte do Centro Cultural Kyle Rittenhouse. O grupo defende pautas extremistas e tem o mesmo nome de um adolescente que matou três pessoas em um protesto antirracista.

A polícia argentina prendeu hoje um homem que publicou um vídeo em que defende o atentado contra a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. O conteúdo foi postado no Youtube, porém já foi apagado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.