Alckmin entrega ao papa carta de Lula com convite para COP30

A ordem do protocolo foi quebrada em alguns momentos, provavelmente por razões de segurança. Assim, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, cumprimentou o papa bem antes do que teria sido sua vez.

A cerimônia de cumprimentos das delegações seguiu este protocolo: primeiro, as autoridades da Itália e dos dois países cujas nacionalidades Leão 14 possui, Peru e Estados Unidos. Em seguida, monarcas reinantes, como o rei Felipe 6º, da Espanha, e o príncipe Albert 2º, de Mônaco; depois, chefes de Estado, como os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal; príncipes, como Edward, da Inglaterra, irmão mais novo do rei Charles 3º; e chefes de governo, como os primeiros-ministros da Alemanha, Friedrich Merz, e da França, François Bayrou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente Geraldo Alckmin, que representou o Brasil na missa de início do papado de Leão 14, entregou nas mãos do pontífice um envelope com um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele participe da COP30. A cúpula do clima ocorre em novembro, em Belém.

