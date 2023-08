Vereador é defendido na CMM após ser criticado por dar medalha para policial que agrediu advogado

O caso envolvendo o investigador Raimundo Machado foi conhecido após divulgação de vídeo em que ele incentiva sua esposa a bater em uma babá no condomínio Ponta Negra. Logo depois, houve o conhecimento de que a babá era funcionária do advogado Ygor Menezes Colares, que ao tentar defendê-la foi agredido pelo policial e baleado por Jussana Machado.

Allan Campelo recebeu apoio dos demais colegas do parlamento, com todos ressaltando que o parlamentar não tem como ser responsabilizado por atos posteriores de homenageados. Todos ressaltaram que vão aprovar a revogação da concessão da honraria que deve ser votado ainda hoje.

“Infelizmente, o mestre Nonato, um cara conhecido por todos, principalmente em um esporte respeitado por muitos, um cara que formou grandes campeões no jiu-jitsu e na vida. Um cara que muitas vezes, para quem não conhece, tirou comida de dentro de casa para dar para um atleta que estava morando no quintal da casa dele. Infelizmente, ele perdeu o controle ao se envolver nesse caso de violência e acabou perdendo a razão em uma discussão que já vinha ocorrendo entre vizinhos há mais de 6 meses. Esta Casa Legislativa não pode compactuar com as ações que ocorreram. Portanto, eu entrei com um projeto de decreto legislativo pedindo a revogação da honraria concedida", disse o vereador Allan.

O vereador Allan Campelo abriu as discussões na sessão da CMM desta segunda-feira afirmando que foi alvo de ataques por conta de ter proposto a entrega da Medalha de Ouro Alfredo Barbosa Filho para o investigador, que foi concedida pela Câmara em 2021 por conta do mesmo ser mestre de jiu-jitsu.

