Vereador doa parte do salário para famílias afetadas por deslizamento na Redenção

Manaus/AM - O vereador Eurico Tavares (PSD) anunciou que vai doar parte do salário para as famílias afetadas pelo deslizamento ocorrido no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, e assegurou o repasse de parte do seu salário de janeiro como vereador para essas pessoas.

Durante ida ao local, o parlamentar ouviu detalhes do acontecimento e comprometeu-se a acompanhar, cobrar e fiscalizar a tomada de ações pela Prefeitura de Manaus para resolver o problema de moradia e reconstrução de vida de todos.

“Eu vim conhecer e ouvir essas famílias. Acabo de me comprometer com elas a doar sim parte do meu salário de janeiro. É um suporte, mas diante de tantas perdas, sem local definido de moradia, é a urgência que posso ofertar. Mas já disse pra elas que vou continuar cobrando e fiscalizando o que a Prefeitura de Manaus vai fazer pra solucionar a vida delas”, afirmou.

Ainda no início do mês, Eurico reafirmou seu compromisso de campanha de doar o valor integral do salário de vereador para causas sociais.

“E diante da tragédia que atingiu essas famílias, que perderam, além de bens materiais, entes queridos, quero agir de forma imediata no sentido de apenas amenizar esse momento difícil pra eles. E farei o que for possível para ajudá-los por meio do meu mandato”, concluiu.