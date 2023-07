Saiba como funciona o fluxo de atendimento de consulta ou exame via SisReg

O Sistema Nacional de Regulação (SisReg) é uma ferramenta online criado para gerenciamento de todo complexo regulatório a nível nacional, rede básica à internação hospitalar. Buscando a humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos, o secretário executivo de assistência da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Leandro Pimentel, explica a importância do sistema regulatório.

"O SisReg é um requisito fundamental para a administração de consultas com especialistas, exames laboratoriais e de imagem, assim como procedimentos cirúrgicos e o gerenciamento da área de ação que mais tem demanda para que a secretaria de saúde possa atuar no sentido de minimizar as filas conforme determinação do próprio ministério da saúde", pontuou o secretário.

As consultas são inicialmente realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde o profissional Clínico Geral irá atender, realizar o atendimento e posteriormente fará o encaminhamento. Caso haja a necessidade de o paciente passar por exames e consultas específicas, o clínico encaminha o paciente para um especialista com uma solicitação que será marcada via SisReg, na própria unidade.

Quando o agendamento é realizado, a equipe de regulação entra em contato com o paciente para confirmar dia, hora e local do exame e consulta.

Mesmo que a equipe de regulação entre em contato assim que a consulta é marcada, o paciente também tem a opção de aguardar o status através do aplicativo "Saúde Amazonas".