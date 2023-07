Teste do Pezinho: Saúde realiza treinamento em triagem neonatal em Manaus

Manaus/AM - Visando o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na coleta do teste biológico do pezinho e ampliar a cobertura deste serviço em Manaus, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) realizou nesta quarta-feira (26), o treinamento de capacitação em triagem neonatal, com foco no procedimento de coleta do teste do pezinho.

O evento que tem como público alvo enfermeiros e técnicos de enfermagem, é dividido em duas partes, sendo a primeira teórica, que ocorre nos dias 26 e 27 de julho, no auditório da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), onde serão discutidos sobre o procedimento de coleta do teste e as doenças que podem ser identificadas através deste exame.

Dentre as doenças que são identificadas por meio deste teste, estão: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença Falciforme, hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência de Biotinidase e entre outros.

A segunda parte será prática que iniciará no dia 14 de agosto, em oito maternidades, no qual os profissionais irão atuar realizando os testes em pacientes neonatais e se estenderá até novembro.

O teste

O teste do pezinho deve ser feito a partir das 48h do nascimento, bem como, também poderá ser realizado até o 28° dia de vida. Todas as maternidades do estado oferecem o exame, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Todo o material coletado é analisado no laboratório do Hemoam, que fica localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

Em casos de bebês prematuros, com baixo peso ou com algum desconforto, o teste do pezinho é realizado de forma seriada, onde são feitas três coletas, a primeira etapa é realizada nas primeiras 24h de vida antes da introdução de qualquer medicamento ou transfusão, a segunda, entre o terceiro ao quinto dia, e a última etapa, até o 28º dia.

O teste do pezinho é um item obrigatório para o cadastro em programas sociais como o bolsa família, por exemplo. Apesar de ser raro, em casos de recusa na realização do exame por parte dos responsáveis do recém-nascido, os mesmos deverão assinar um termo de compromisso.