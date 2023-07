Sesc Amazonas abre inscrições para 100 vagas gratuitas na EJA

As vagas são distribuídas para turmas do Ensino Fundamental do 1° ao 9° ano e Ensino Médio da 1ª a 3ª série. Destaca-se, ainda, que cada série é cursada em até 6 meses.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam cumprir requisitos como: ser trabalhador do comércio ou dependente, ou estar matriculado ou ser egresso da educação básica da rede pública; possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos; atender à faixa etária determinada, considerando a idade completa até 31 de março deste ano. Para o Ensino Fundamental é preciso ter a partir de 15 anos, e para o Ensino Médio a partir de 18 anos.

Manaus/AM - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para o preenchimento de 100 vagas gratuitas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (31), das 9h às 16h30, na secretaria de educação do Sesc, rua Henrique Martins, n°427, Centro.

