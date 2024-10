A quatro dias das eleições, David Almeida ultrapassa a barreira dos 40% na liderança

Manaus/AM - A quanto dias das eleições, o prefeito de Manaus e candidato à reeleição David Almeida ultrapassa a barreira dos 40 pontos de intenção de voto e chega a 41% dos votos válidos, é o que revela a pesquisa Perspectiva, divulgada nesta quarta-feira (2/10).

O segundo colocado, considerando os mesmos votos válidos, está a quase 20 pontos atrás de David Almeida, Roberto Cidade, com 22,5%. Em seguida vem Capitão Alberto Neto com 17%, Amom Mandel com 15,1%, Marcelo Ramos 3.5%, Wilker Barreto 0,6% e Gilberto Vasconcelos 0,2%

Na pesquisa estimulada, em que o entrevistador apresenta o nome dos candidatos, o prefeito de Manaus também segue na liderança, e crescendo em relação às pesquisas anteriores realizadas pela Perspectiva.

Crescimento contínuo

Na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, David Almeida registra 38% na preferência do eleitorado manauara. Na pesquisa divulgada no dia 12 de setembro, o prefeito tinha 33,5%; depois passou para 37,8% em 25 de setembro, chegando agora aos 38 pontos.

Em um distante segundo lugar, ainda na estimulada, vem Roberto Cidade. Ao contrário de David Almeida, o candidato do governador Wilson Lima registrou queda em relação à pesquisa do dia 12/9: 22,7% há duas semanas para atuais 20,9%.

Na sequência da corrida eleitoral vem Alberto Neto e AMom Mandel empatados tecnicamente, com 15,8% e 14% respectivamente. Em seguida aparecem Marcelo Ramos 3,2%, Wilker Barreto 0,6% e Gilberto Vasconcelos, com 0,2%

Segundo turno

Em caso de segundo turno, David Almeida vence todos os adversários. Segundo a Perspectiva, no embate com Roberto Cidade, David vence de 51,6% a 34,1%.

A pesquisa

O estudo, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como AM-02031/2024, foi realizado pela Perspectiva na segunda-feira, 30 de setembro, com 920 eleitores, em coleta domiciliar presencial. A margem de erro média é de 2,36 pontos percentuais, com desvio padrão de 1,10 ponto percentual. O nível de confiança do estudo, segundo a Perspectiva, é de 95%