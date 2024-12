Prefeito pede que espetáculo 'Um Sonho de Natal' seja Patrimônio imaterial de Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), pediu neste sábado que o espetáculo 'Um Sonho de Natal', organizado todos os anos pela Nova Igreja Batista (NIB) seja considerado patrimônio histórico cultural imaterial da cidade.

“Já dá para alguns vereadores lá (da Câmara Municipal de Manaus) colocarem como um patrimônio histórico: é uma sugestão que eu faço, porque é um espetáculo que Manaus toda já conhece; Manaus toda assiste. Antes assistiam dentro da igreja e agora estão assistindo aqui, em um espaço público, aberto e, sem dúvida alguma, com acesso de mais pessoas”, avaliou o prefeito, neste sábado (07) após a apresentação no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital.

A apresentação, que pelo terceiro ano consecutivo integra o cronograma natalino da cidade, nesta exibição - em sua versão pocket (reduzida) - conta com a participação de mais de 600 voluntários da NIB durante os 35 minutos de apresentação.

“Natal é época de presente e nós demos esse presente para a cidade e a prefeitura contribuiu ao abrir espaço para as apresentações. Quando eu era criança, eu ficava meio triste, porque não havia programações como esta na cidade. Agora, graças a Deus, temos esse espetáculo com muita qualidade. E quem já viu antes, lá na nossa igreja, vai se surpreender com o avanço este ano”, ressaltou o pastor e fundador da Nova Igreja Batista (NIB), David Judson Hatcher.

O prefeito antecipou que no dia 14 de dezembro, em mais uma parceria com a Prefeitura de Manaus, a cidade vai receber a Caravana de Natal da Coca-Cola 2024, que este ano tem como tema: “Desperte o Papai Noel que há em você”.

“Um Sonho de Natal”

O espetáculo “Um Sonho de Natal – Na Fábrica de Brinquedos”, promovido pela Nova Igreja Batista, tem sua estreia marcada para o próximo sábado, 14, e acontecerão espetáculos até o dia 25.

De segunda a sexta-feira, as sessões acontecerão às 20h. Já aos sábados e domingos, serão duas sessões, uma às 17h e outra às 20h.

O evento contará com apresentações em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, localizado na avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, que fica na avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha, zona Sul. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Programação

No dia 25, dia de Natal, será apresentada a “Cantata Natalina” no complexo Booth Line, no centro de Manaus.