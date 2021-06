Pessoas estocam gasolina e população teme novos ataques em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Um dia após os ataques que resultaram na prisão de 31 suspeitos de atearem ônibus e agências bancárias em Manaus, dois vídeos começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (7) mostrando um homem e uma mulher abastecendo galões com gasolina em postos da capital.

Mulher coloca galões de gasolina em porta-malas de carro em Manaus pic.twitter.com/AEe4NlsPPD — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 7, 2021

Em um dos vídeos, de pouco mais de 30 segundos, uma mulher, até o momento não identificada para o veículo em um posto Ipiranga e realiza o pagamento do serviço.

Nas imagens é possível ver que a mulher enche diversos galões com combustível e armazena-os no porta-malas do veículo.

A mulher entra no carro, modelo Fiat Mobi branco, que está com um passageiro no banco carona e segue viagem. Nas redes sociais, a população comentou que temia que novos ataques fossem realizados.

Em outro vídeo, um homem também é flagrado abastecendo galões com gasolina em um posto Atem. Ele enche ao menos quatro unidades com o combustível.

Homem é visto abastecendo galões com gasolina em posto de Manaus pic.twitter.com/sJHJerzjSP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 7, 2021

Mais cedo, o secretário de Segurança Pública (SSP), Louismar Bonates, chegou a informar que iria proibir a comercialização de combustíveis na intenção de evitar novos ataques com incêndios em Manaus.

Desde a madrugada de domingo (6), diversos incêndios foram registrados na capital e em cidades do interior em represália à morte de um suspeito de tráfico. Os criminosos, na maioria das vezes, aparecem em filmagens ateando fogo em agências bancárias, ônibus e até espaços públicos.

