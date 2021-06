Prestação de contas do prefeito de Caapiranga será julgada nesta terça

Também estarão presentes os auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henirque Mendes e Alber Furtado, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Barroso.

Constam na pauta ainda oito prestações de contas, entre elas a do prefeito de Caapiranga, Francisco Andrade Braz, referente ao exercício de 2017; do ex-prefeito de Presidente Figueiredo, Antônio Fernando Fontes Vieira, referente ao exercício financeiro de 2012 e do ex-presidente da Câmara Municipal de Japurá, Raimundo dos Santos Fonseca, exercício de 2015.

Manaus/AM - Nesta terça-feira (8), às 10h, na 18ª sessão ordinária, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgará 44 processos, em sua maioria recursos (ordinários, revisão e reconsideração).

