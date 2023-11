Obras do complexo na avenida das Torres já tem data para ser concluída em Manaus

Manaus/AM – As obras do complexo viário Prefeito José Fernandes, na avenida Governador José Lindoso (das Torres) com a rua Barão do Rio Branco está 95% concluída, segundo o Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). E durante visita no canteiro nesta quinta-feira (30), o prefeito de Manaus, David Almeida, informou que os trabalhos podem encerrar antes do Natal.

“Nós já estamos no acabamento final da obra. Até o dia 23 de dezembro estaremos entregando todo o complexo aqui na avenida das Torres. E esse viaduto a gente entrega como presente de Natal”, disse Almeida.

No local, as equipes de obras executam os serviços de pavimentação e drenagem superficial, realizando também os acabamentos na parte dos tirantes, e reconstruindo o guarda-rodas em concreto armado (proteção para os veículos não atravessarem de uma pista para outra).

A parte de cima do complexo, a avenida Rio Branco, foi entregue e liberada para o tráfego, na segunda-feira (27).