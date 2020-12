Menezes critica David por enquete sobre barba durante protestos em Manaus

Manaus/AM - O coronel Alfredo Menezes, ex-candidato a prefeito de Manaus, pelo Patriota, criticou o prefeito eleito David Almeida (Avante), por uma postagem em suas redes sociais, durante as manifestações ocorridas neste sábado (26), contra o decreto governamental.

“Manaus pegando fogo por conta do decreto nefasto do governador Wilson Lima e o prefeito eleito David Almeida faz uma enquete sobre a sua barba! Isso é uma brincadeira! Inadmissível! Precisamos de atitude e não de cuidados estéticos! Selva!”, disse Menezes em sua página no Facebook, com um print da enquete de David Almeida.

Almeida ainda não se pronunciou sobre as medidas adotadas pelo Governo do Estado contra o avanço da covid-19 na capital amazonense.