Vídeos: Protestos contra decreto de Wilson Lima deixam Manaus parada

Manaus/AM - O decreto governamental com medidas para conter os avanços da covid-19, passa a valer a partir deste sábado (26). Descontentes com o novo fechamento do comércio, empresários e trabalhadores realizaram atos em várias zonas da cidade.

Vídeos mostram um deles, na Bola do Coroado, zona Leste. Após ameaças de uma possível ida à casa do governador Wilson Lima, equipes policiais fecharam parte da via. O trânsito no local ficou completamente parado.

Protestos contra decreto de Wilson Lima deixam Manaus parada - Parte 1 pic.twitter.com/Vi0BXegHI0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Além dos carros, uma multidão se formou no local. Mesmo com muitos sem máscaras, item essencial para conter a disseminação do coronavírus, manifestantes pediam a volta ao trabalho.

Protestos contra decreto de Wilson Lima deixam Manaus parada - Parte 2 pic.twitter.com/9FBrdXWiJE — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

A insatisfação com as medidas adotadas é grande, que um manifestante resolveu adesivar o carro com o pedido de #ForaWilsonLima e “Bandido Na TV” estampados no automóvel.