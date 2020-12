Árvore de Natal milionária do governo é desmontada antes da hora em Manaus

Manaus/AM - De acordo com a tradição católica, a árvore de Natal é comumente desmontada no dia 6 de janeiro, conhecido como o Dia de Reis. Porém, a árvore de Natal instalada no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, foi desmontada na manhã deste sábado (26), um dia após o natal.

O Tribunal de Contas do Estado, suspendeu na última terça-feira (22), o contrato no valor de R$ 2.010.507,10 milhões, para a prestação de serviços de manutenção, montagem e desmontagem da árvore de Natal do Governo do Amazonas. O valor é mais de 400% maior que o pago pelo mesmo serviço em 2019. Vale lembrar que é a mesma árvore instalada no ano anterior.

O pedido para a suspensão foi ingressado pelos deputados estaduais Dermilson Chagas e Wilker Barreto, baseado no fato de que "O Estado do Amazonas possivelmente poderia estar priorizando eventos festivos em detrimento a saúde pública do Estado, que ainda se encontra em Calamidade Pública em razão do vírus COVID-19 (coronavírus), de acordo com o Decreto n. 42.193 de 15 de abril de 2020, entendendo que o Governo deveria buscar meios para conter os gastos e minimizar os impactos do vírus COVID-19 nos cofres públicos".

Protestos

Além da retirada “precoce” da árvore, este sábado (26), também foi marcado por manifestações contra o fechamento do comércio. De motoristas por aplicativos a empresários, vários atos foram realizados em zonas diferentes da capital amazonense. Houve ainda uma tentativa de ida à casa do governador Wilson Lima, para dar força ao protesto, mas foi impedida pela Polícia Militar.