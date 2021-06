Em viradão, população poderá ser vacinada de madrugada em Manaus

De acordo com a secretária Shádia Fraxe, da Semsa, as pessoas que precisam da segunda dose devem ser imunizadas ainda nesta sexta-feira (11) ou na próxima segunda (14). “É importante que as pessoas façam o cadastro no Imuniza Manaus. Não é obrigatório, mas agiliza, faz a pessoa esperar menos”, disse.

Manaus/AM - O grupo de pessoas acima dos 40 anos, que será vacinado neste sábado (12) e neste domingo (13) em Manaus, poderá comparecer a três postos de vacinação pela madrugada. No viradão, cerca de 214 mil pessoas devem receber a primeira dose da vacina AstraZeneca contra covid-19 no viradão que ocorre neste sábado (12) e neste domingo (13) em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.