Dona do Porão do Alemão pede desculpa após polêmica com fantasia do goleiro Bruno

“Essa pessoa teve uma atitude falha, por falta de conhecimento ou ignorância, não percebeu aquilo que estava a sua frente. Quando tomei conhecimento do fato, eu assumi as redes sociais novamente e logo publiquei a nota”, disse.

Manaus/AM - A proprietária do Porão do Alemão, Juliana Lima, publicou um vídeo falando sobre a repercussão negativa da foto do cliente fantasiado de goleiro Bruno, postada nas redes sociais da casa de shows na última terça-feira (2).

