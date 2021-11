Homem polemiza ao ir fantasiado de goleiro Bruno em festa em Manaus

A foto do cliente fantasiado foi publicada no perfil do Porão do Alemão e logo viralizou. Internautas repudiaram a conduta do homem e após a repercussão negativa o post foi deletado.

Manaus/AM - Um homem causou polêmica ao ir fantasiado de goleiro Bruno na festa de Halloween do Porão do Alemão, em Manaus, na noite desta segunda-feira (1º). A fantasia também era composta por um saco preto, simulando os restos mortais de Eliza Samúdio, que foi morta em 2010 e nunca teve o corpo encontrado.

