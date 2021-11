Porão do Alemão se pronuncia após post com cliente fantasiado de goleiro Bruno

“Pedimos publicamente desculpas pelo ocorrido. O funcionário em questão foi temporariamente afastado. Mais uma vez: O Porão do Alemão não compactua com todo e qualquer tipo de crime. Apologia ao feminicídio é crime”, finaliza.

“Sobre a foto excluída: O Porão do Alemão não compactua com a apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio. A foto foi postada pelo nosso estagiário de que tem 20 anos de idade. O crime foi acerca de 11 anos. Foi alegado desconhecimento, e a nossa moderação imediatamente ao ver a foto, apagou e advertiu o responsável”, descreve o comunicado.

Manaus/AM - O Porão do Alemão se pronunciou sobre a publicação da foto de um homem fantasiado de goleiro Bruno na sua festa de Halloween, em Manaus, na noite desta segunda-feira (2). A direção da casa de show alegou que um estagiário de 20 anos publicou a foto, pois não tinha conhecimento do caso envolvendo o goleiro, por ter acontecido há mais de 10 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.