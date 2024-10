David Almeida e Alberto Neto trocam acusações durante debate na Band

Manaus/AM - Os candidatos à prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante) e Alberto Neto (PL) trocaram acusações, na noite desta segunda-feira (14), durante o debate na TV Band Amazonas para o 2° turno das eleições municipais.

Durante o programa, David voltou a afirmar que Alberto Neto não destinou verba a Manaus durante a pandemia da COVID-19, nem na seca e enchente história no Amazonas.

Além disso, o candidato do Avante afirmou que Alberto Neto é major na Polícia Militar e não capitão como ele se denomina. David também questionou o voto do candidato do PL contra a Reforma Tributária, prejudicando a Zona Franca de Manaus.

A votação do 2° turno das eleições acontece no dia 27 de outubro, a partir das 07h em Manaus e 50 municípios do Amazonas. Em outras 11 cidades, a votação começará a partir das 06h, devido o fuso horário.