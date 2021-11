Hora do H recebe urologista para um papo sobre 'Saúde do Homem'

Manaus/AM - O jornalista Humberto Amorim recebeu o urologista Giuseppe Figliuolo para um papo sobre a campanha "Novembro Azul", pela sensibilização e prevenção primária do câncer de próstata. O câncer de próstata é assintomático, e é justamente na fase inicial que é ideal fazer o tratamento, já que a chance de cura chega a 90%. O médico explica que, se detectado com antecedência, a chance de cura é em torno de 90%.

