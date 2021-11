Hora do H recebe idealizador de jogo de futebol de bolinhas

Segundo Walter, brincar com salões de 'Gudbol', é a melhor forma de mostrar o técnico de futebol que existe em cada um de nós, pois todas as regras do jogo são reproduzidas na versão com bolinhas de gude. O projeto recebeu propostas para expandir a produção e em breve poderá ser comprado para públicos de todas as idades.

