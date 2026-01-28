   Compartilhe este texto
Nilton Lins

No Big Papo desta quarta Luanna Pantoja solta o verbo com boca de veludo

Por Portal Do Holanda

28/01/2026 17h42 — em
Holanda TV



Big Papo desta quarta-feira (28): Luanna Pantoja solta o verbo com boca de veludo!

O Big Papo, apresentado por Paulo Rabelo, hoje tá daquele jeito que só Manaus sabe fazer: cheio de polêmica, zoeira e muito carisma. E quem chega pra apimentar a conversa é ela, a nossa boca de veludo, estrela manauara que não tem medo de falar o que pensa — Luanna Pantoja!

Reality show: expulsa ou amada?

Espia… perguntamos se Luanna toparia entrar em um reality show. A resposta veio na lata: “Mana, se eu entro, ou eu saio expulsa ou eu viro a mais amada do Brasil. Boca de veludo não sabe ser morna, é intensidade pura!”

Assessores viçosos

E quando o papo foi sobre seus assessores, Luanna não deixou barato. Questionada se ficaria com algum deles, ela soltou: “Eles são viçosas, meu amor! Mas boca de veludo não mistura trabalho com romance… ou será que mistura?” — deixando todo mundo na curiosidade e na risada.

Gírias e zoeira manauara

No meio da conversa, rolou até a clássica gíria: “Pega no meu braço”. Luanna, sem perder o ritmo, explicou rindo: “Isso aí é sobre o tamanho do órgão, mana!” — e a galera caiu na gargalhada.

Em resumo: o Big Papo desta quarta-feira (28) foi pura diversão, com Luanna Pantoja mostrando que sinceridade, polêmica e humor manauara são sua marca registrada. Entre reality show, assessores viçosos e gírias da terra, a boca de veludo provou mais uma vez que é uma das estrelas mais autênticas de Manaus.

Bastidores da Política - O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra Bastidores da Política
O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Holanda TV

+ Holanda TV


28/01/2026

Do anonimato à estrela de Manaus: Luanna Pantoja revela como internet mudou sua vida; vídeo

27/01/2026

Big Papo desta terça tem Paparazzis na PN, balneário curioso e Sarará no Roblox

27/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta terça-feira; Assista

26/01/2026

Big Papo desta segunda tem Marciele e Jonas, Brígido entrega Beyoncé e Pastora em alerta espiritual

26/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta segunda-feira; Assista

23/01/2026

Big Papo desta sexta tem polêmica no Pico Paraná, festa inusitada e emoções no BBB 26

23/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta sexta-feira; Assista

22/01/2026

Big Papo desta quinta traz brigas, cultura amazônica e jaguatirica em Carauari

22/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta quinta-feira; Assista

21/01/2026

Big Papo desta quarta traz briga em shopping, eliminação no BBB 26 e corte inusitado

21/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta quarta-feira; Assista

20/01/2026

Big Papo desta terça tem pedidos de desculpa, sinceridade explosiva e paredão no BBB 26

20/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta terça-feira; Assista

19/01/2026

Big Papo desta segunda tem brigas, deboches e momentos virais em Manaus e nas redes

19/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta segunda-feira; Assista

16/01/2026

Big Papo desta sexta tem polêmicas, estratégias e viral no Pará

16/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta sexta-feira; Assista

14/01/2026

Big Papo desta quarta tem treta, “karma” e tensão na prova do líder

14/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta quarta-feira; Assista

13/01/2026

Big Papo desta terça, polêmicas no Quarto Branco e a união das cunhas

13/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta terça-feira; Assista

12/01/2026

Big Papo desta segunda traz união em defesa de Britney e torcida declarada no BBB 26

12/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta segunda-feira; Assista

09/01/2026

Big Papo desta sexta agita torcidas na Casa de Vidro em Manaus

09/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta sexta-feira; Assista

08/01/2026

Big Papo desta quinta traz resposta da Alexa, demissão na WePink e Patixa no BBB

08/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta quinta-feira; Assista

07/01/2026

Big Papo desta quarta mostra conflitos familiares e polêmica em Santa Catarina

07/01/2026

Confira as principais notícias no 'Boletim' desta quarta-feira; Assista


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!