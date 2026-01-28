No Big Papo desta quarta Luanna Pantoja solta o verbo com boca de veludo





Big Papo desta quarta-feira (28): Luanna Pantoja solta o verbo com boca de veludo!

O Big Papo, apresentado por Paulo Rabelo, hoje tá daquele jeito que só Manaus sabe fazer: cheio de polêmica, zoeira e muito carisma. E quem chega pra apimentar a conversa é ela, a nossa boca de veludo, estrela manauara que não tem medo de falar o que pensa — Luanna Pantoja!

Reality show: expulsa ou amada?

Espia… perguntamos se Luanna toparia entrar em um reality show. A resposta veio na lata: “Mana, se eu entro, ou eu saio expulsa ou eu viro a mais amada do Brasil. Boca de veludo não sabe ser morna, é intensidade pura!”

Assessores viçosos

E quando o papo foi sobre seus assessores, Luanna não deixou barato. Questionada se ficaria com algum deles, ela soltou: “Eles são viçosas, meu amor! Mas boca de veludo não mistura trabalho com romance… ou será que mistura?” — deixando todo mundo na curiosidade e na risada.

Gírias e zoeira manauara

No meio da conversa, rolou até a clássica gíria: “Pega no meu braço”. Luanna, sem perder o ritmo, explicou rindo: “Isso aí é sobre o tamanho do órgão, mana!” — e a galera caiu na gargalhada.

Em resumo: o Big Papo desta quarta-feira (28) foi pura diversão, com Luanna Pantoja mostrando que sinceridade, polêmica e humor manauara são sua marca registrada. Entre reality show, assessores viçosos e gírias da terra, a boca de veludo provou mais uma vez que é uma das estrelas mais autênticas de Manaus.