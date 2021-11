Vinhos Etc e Tal recebe Mestre Silva para um papo sobre cozinha portuguesa

O Vinhos Etc e Tal recebeu a visita do Mestre Silva, do Restaurante "Cozinha do Português" para um papo sobre culinária, vinhos e azeites do além mar. Conforme Silva, os vinhos portugueses são os melhores do mundo, e com o azeite a história é semelhante. Para ele, o restaurante Português não pode prescindir de tempo e de amor. "Minha mãe era uma cozinheira excelente e essas valores aprendi muito cedo", comentou.

Sobre a qualidade dos produtos usados na preparação do cardápio, Mestre Silva garante a precedência dos legítimos produtos portugueses. "Antigamente 80% da produção portuguesa ia para a Espanha, que engarrafava e vendia para o mundo todo. Hoje Portugal expandiu a venda desses produtos e também vende morangos, mirtilo e frutas vermelhas em geral", disse Silva.