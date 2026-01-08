   Compartilhe este texto
Big Papo desta quinta traz resposta da Alexa, demissão na WePink e Patixa no BBB

Por Portal Do Holanda

08/01/2026 16h39 — em
Holanda TV



Polêmicas e repercussões marcam o Big Papo desta quinta-feira (8)!



Resposta inesperada da Alexa sobre Marimar Rios:

Durante o programa Big Papo, apresentado por Paulo Rabelo, um episódio curioso envolvendo a influenciadora, a Bonequinha de Manaus, Marimar Rios chamou atenção nas redes sociais. Ao perguntar à assistente virtual Alexa “quem é Marimar Rios”, a resposta inesperada acabou surpreendendo seus seguidores, que rapidamente repercutiram o momento online.

Demissão de funcionária da WePink após vídeo com Patixa Teló:

Em Porto Velho, a demissão de uma funcionária da loja WePink gerou debates nas redes sociais. O caso ganhou repercussão após um stories viralizar mostrando uma interação entre a influenciadora Patixa Teló e Sabrina, uma das principais vendedoras da unidade.

No vídeo, a expressão “funcionária da Virgínia” foi usada em tom de brincadeira, mas acabou sendo interpretada de forma negativa por parte do público. A grande exposição levou ao desligamento de Sabrina, o que abriu discussões sobre os limites do humor, o impacto das redes sociais e as consequências da pressão digital sobre trabalhadores.

Novo episódio envolvendo Patixa Teló em shopping de Porto Velho:

Outro vídeo envolvendo Patixa Teló voltou a movimentar os internautas nesta semana. As imagens mostram a influenciadora inicialmente recusando tirar fotos com dois funcionários da WePink em um shopping da capital rondoniense. Após ser informada de que eles seriam “funcionários da Virgínia”, Patixa mudou de postura e aceitou registrar as fotos.

O episódio reforçou a polarização em torno da influenciadora, que tem se tornado presença constante em debates virtuais.

Patixa Teló e Carla Evellyn participam da Espiadinha BBB:

Apesar das polêmicas, Patixa Teló segue em ascensão no cenário digital. Ao lado da influenciadora Carla Evellyn, de Manaus, ela foi convidada pela TV Globo para participar da Espiadinha BBB, ação especial que antecede o início do Big Brother Brasil.

As duas já estão no Rio de Janeiro e integram o grupo seleto de criadores de conteúdo que terá acesso exclusivo à casa do reality, mostrando em primeira mão os detalhes para o público, junto a influenciadores de diversas regiões do país.

