Big Papo desta sexta agita torcidas na Casa de Vidro em Manaus

Por Portal Do Holanda

09/01/2026 21h08 — em
Big Papo desta sexta-feira (9): torcidas movimentam Casa de Vidro em Manaus!

O Big Papo, apresentado por Paulo Rabelo, acompanhou nesta sexta-feira (9) a movimentação intensa das torcidas que se concentram em frente à Casa de Vidro da Região Norte, instalada no Sumaúma Park Shopping, em Manaus (AM). O espaço reúne quatro candidatos anônimos do grupo Pipoca que disputam duas vagas na casa principal do Big Brother Brasil 2026.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação no Gshow, um homem e uma mulher para avançar ao reality. A votação segue aberta até domingo (11), e os vencedores entram na casa na estreia marcada para 12 de janeiro.

Os candidatos do Norte:

Candidatos da Casa de Vidro realizada em Manaus no Big Brother Brasil 26 - Reprodução TV Globo

Marciele Albuquerque, de 32 anos (PA) Natural de Juruti e moradora de Manaus há 16 anos, atua como influenciadora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso. De ascendência Munduruku, destaca a força indígena e afirma ter a teimosia necessária para transformar a vida da família.

Brígido Neto, de 34 anos (AM) Engenheiro de produção e diretor de escola, é descrito como líder expansivo e religioso. Após reerguer o negócio da família, aposta em sua capacidade de argumentação para conquistar o público.

Lívia Christina, de 26 anos (AM) Dançarina de Parintins e rainha do Boi Garantido, representa a cultura amazônica e a comunidade LGBTQIAPN+. Controladora e competitiva, promete levar alegria e resistência cultural ao programa.

Ricardinho, 27 anos (PA), atleta de futebol de Belém, leva ao confinamento a garra esportiva e o desejo de alcançar estabilidade financeira.

Clima de torcida:

Em frente ao shopping, apoiadores dos quatro candidatos se reúnem diariamente, levando faixas, cartazes e gritos de incentivo. O clima de rivalidade entre as torcidas reflete a expectativa da região em ver seus representantes dentro da casa mais vigiada do país.

O público e as torcidas estão em frente para ver quem são os candidatos da Casa de Vidro em Manaus. Reprodução de Imagem: Portal do Holanda

