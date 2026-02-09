Vale anuncia que pedidos de bloqueio patrimonial de R$2,85 bi foram rejeitados por tribunais
SÃO PAULO, 9 Fev (Reuters) - A Vale informou nesta segunda-feira que três pedidos de bloqueio patrimonial relacionadas aos extravasamentos registrados nas unidades operacionais de Fábrica e Viga, em Minas Gerais, que totalizavam R$2,85 bilhões, foram rejeitados por tribunais competentes, segundo fato relevante.
De acordo com a empresa, permanece pendente apenas a decisão referente a um pedido de bloqueio no valor de R$200 milhões.
