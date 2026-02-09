Motiva tem aumento de 68,3% no lucro líquido do 4º tri





SÃO PAULO, 9 Fev (Reuters) - A Motiva informou que registrou lucro líquido ajustado de R$606 milhões no quarto trimestre de 2025, o que representa um aumento de 68,3% na comparação anual, segundo relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$2,53 bilhões no quarto trimestre, alta de 25,2% na base anual, mas marginalmente abaixo da estimativa de R$2,57 bilhões.

A receita líquida ajustada foi de R$4,05 bilhões, valor 6,8% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.

"Os resultados do período evidenciam um crescimento robusto, impulsionado pela maior eficiência operacional, pela otimização do portfólio e pelo desempenho consistente das nossas plataformas", disse o presidente da companhia, Miguel Setas, em comunicado.

(Por Igor Sodré)