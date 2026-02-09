   Compartilhe este texto
Motiva tem aumento de 68,3% no lucro líquido do 4º tri

Por Reuters

09/02/2026 20h44 — em
SÃO PAULO, 9 Fev (Reuters) - A Motiva teve lucro líquido ajustado de R$606 milhões no quarto trimestre, alta de 68,3% sobre o desempenho de um ano antes, apoiada em melhoria de portfólio de concessões que incluíram fim de operação de barcas no Rio de Janeiro e repactuação de contratos de concessionárias em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

Conforme balanço publicado nesta segunda-feira, a companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$2,5 bilhões, alta de 25,2% no comparativo anual. A margem Ebitda subiu 9,2 pontos, para 62,4%.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido ajustado de R$501 milhões e Ebitda de R$2,57 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

A revisão no portfólio de ativos da Motiva incluiu novas concessões, como a PRVias, no Paraná, e a Rota Sorocabana, em São Paulo.

"Os resultados de 2025 demonstram a consolidação do processo de transformação da Motiva, em curso desde 2023", afirmou o presidente-executivo da companhia, Miguel Setas, no balanço.

A meta de antecipar em um ano o atingimento de uma relação de custos operacionais versus receita líquida ajustada de 38% foi alcançada, com a empresa entregando um indicador opex/ receita líquida ajustada em 37,5%.

A empresa, que está em processo de venda de seus aeroportos para a mexicana Asur por R$11,5 bilhões, encerrou 2025 com uma alavancagem financeira ajustada de 3,6 vezes ante 3,3 vezes reportado no final de dezembro de 2024. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, a alavancagem ficou estável, "refletindo a contribuição de caixa das novas concessões e a otimização do portfólio", afirmou a empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Amazonas condenado ao isolamento

