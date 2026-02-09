Raízen seleciona Rothschild & Co como assessora financeira, Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb como assessores legais





Por Igor Sodre

SÃO PAULO, 9 Fev (Reuters) - A produtora de açúcar e etanol Raízen, informou que selecionou a Rothschild & Co como assessora financeira, bem como os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como assessores legais, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira.

"Os referidos assessores, em conjunto com a administração da Companhia, iniciaram a avaliação de alternativas

econômico-financeiras preliminares, em caráter exploratório, em linha com as melhores práticas de governança e de

mercado", disse a Raízem no fato relevante.

"Tais avaliações não implicam, até o momento, na celebração de compromisso vinculante relacionado a eventual transação ou operação específica", acrescentou.

Mais cedo, a Reuters havia antecipado que os escritórios Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb haviam sido selecionados pela empresa, segundo fontes, para fortalecer sua liquidez.

