Unidade da CSN em MG sofre alagamento após incidente em cava da Vale

Por Reuters

26/01/2026 10h58 — em
Geral



26 Jan (Reuters) - A CSN Mineração disse que uma ocorrência em uma cava pertencente à Vale na madrugada de domingo provocou o alagamento de áreas em sua unidade Pires, em Ouro Preto (MG).

De acordo com a CSN, a estrutura afetada inclui o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque, entre outras áreas e atividades.

A empresa ressaltou que todas estruturas de contenção de sedimentos estão operando normalmente.

A CSN não estava disponível imediatamente para informar se as operações estavam afetadas nesta segunda-feira.

Já a Vale confirmou, em comunicado ao mercado, que houve um extravasamento de água com sedimentos proveniente de uma cava da mina de Fábrica, localizada em Ouro Preto, e que o fluxo de material atingiu áreas pertencentes a uma empresa instalada na região.

A Vale disse que não houve feridos e que a população e as comunidades do entorno não foram afetadas.

A Vale informou ainda, nesta segunda-feira, que sua produção na região não foi afetada.

A ação da Vale operava com alta de 0,54% por volta das 11h35. Já a ação da CSN Mineração ampliava alta para 0,84%.

No domingo, o governo de Minas Gerais informou que estava atuando entre os municípios de Congonhas e Ouro Preto, na região conhecida como Mina de Fábrica, para verificar a ocorrência.

SEM IMPACTO EM ESTRUTURAS DE MINERAÇÃO

A Agência Nacional de Mineração (ANM) afirmou que não houve ruptura, colapso ou comprometimento de estruturas de barragens ou pilhas de mineração na ocorrência registrada no complexo Mina de Fábrica, da Vale.

"O evento está relacionado à infraestrutura situada em área operacional, não caracterizando falha em barragens ou pilhas de mineração", destacou a agência reguladora.

Segundo a ANM, a ocorrência é acompanhada por equipes técnicas, com verificação das condições operacionais e das medidas adotadas pelo empreendedor.

"Com base nas informações prestadas até o momento, não há registro de danos a pessoas ou a comunidades próximas."

A agência acrescentou que a apuração de responsabilidades integra o processo regulatório, com aplicação das sanções cabíveis, caso constatadas irregularidades, nos termos da legislação vigente.

(Por Michael Susin em Barcelona, Fábio Teixeira no Rio de Janeiro e Roberto Samora em São Paulo; edição de Letícia Fucuchima)

Bastidores da Política - 'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas Bastidores da Política
'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

