Nilton Lins

Militantes ligados ao Estado Islâmico matam 22 pessoas no Congo, diz relatório da ONU

Por Reuters

26/01/2026 10h48
Geral



Por Ange Kasongo

KINSHASA, 26 Jan (Reuters) - Militantes ligados ao Estado Islâmico mataram pelo menos 22 civis em um vilarejo na província de Ituri, no leste do Congo, na madrugada de domingo, de acordo com um relatório interno da ONU e líderes da sociedade civil local, o mais recente de uma série de ataques mortais na região.

O relatório da ONU visto pela Reuters informa que os agressores atacaram Apakolu, cerca de 25 km a noroeste de Eringeti, no território Irumu da província de Ituri, e sequestraram um número desconhecido de pessoas.

Christophe Munyanderu, chefe do grupo local de direitos humanos conhecido pelo acrônimo francês CRDH, com sede em Irumu, disse que 25 civis foram mortos, incluindo 15 homens cujos corpos foram encontrados dentro de uma casa e outros sete ao longo de uma estrada.

Os agressores foram identificados como membros das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), um grupo armado de Uganda que atua no leste do Congo e que é reconhecido pelo Estado Islâmico como um afiliado.

O relatório da ONU disse que o ataque de domingo em Apakolu ocorreu dois dias depois que os combatentes da ADF atacaram a aldeia vizinha de Kazaraho, onde entraram em confronto com o Exército e grupos de milícias locais.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque em Kazaraho e disse que também sequestrou e matou três cristãos.

Em um incidente separado, autoridades locais disseram que combatentes do ADF atacaram a vila de Musengo no território de Lubero, província de Kivu do Norte, na noite de sábado, queimando casas, lojas e uma igreja católica.

O coronel Alain Kiwewa, administrador do território de Lubero, disse à Reuters que dois soldados congoleses foram mortos durante a resposta do Exército. Ele afirmou que 14 casas foram destruídas, juntamente com o centro de saúde local e parte da igreja.

O Exército do Congo e as forças de Uganda têm realizado operações contra a ADF, mas os ataques do grupo persistem em toda a região.

'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

