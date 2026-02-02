   Compartilhe este texto
Nilton Lins

StoneX eleva em 2,3% previsão de safra 2025/26 de soja do Brasil

Por Reuters

02/02/2026 13h08 — em
Geral



RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 2 Fev (Reuters) - A safra brasileira de soja 2025/26 foi estimada nesta segunda-feira em 181,6 milhões de toneladas, alta de 2,3% em relação à previsão de janeiro, de acordo com a consultoria e corretora StoneX.

O crescimento da produção, segundo a consultoria, decorre de ajustes tanto na área cultivada, estimada em 48,7 milhões de hectares, quanto na produtividade média nacional, projetada em 3,73 toneladas por hectare.

"Com a colheita avançando, as perspectivas seguem bastante positivas, apesar de algumas áreas apresentarem maior variabilidade, em função das irregularidades climáticas ocorridas ao longo do ciclo", disse a especialista de Inteligência de Mercado da StoneX, Ana Luiza Lodi, em nota.

A segunda safra de milho no país, por sua vez, deve alcançar 106,37 milhões de toneladas, ante 105,81 milhões de toneladas em estimativa anterior da StoneX.

Já a primeira safra de milho deve alcançar 26,59 milhões de toneladas, versus 25,98 milhões de toneladas em estimativa anterior.

(Por Marta Nogueira e Gabriel Araujo)

