Eneva anuncia 14ª emissão de debêntures no valor de R$2 bi





26 Jan (Reuters) - A Eneva anunciou na noite de sexta-feira a 14ª emissão de debêntures no valor de R$2 bilhões, conforme aviso ao mercado.

As debêntures simples, com data de emissão em 15 de janeiro de 2026, são destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Os recursos serão usados para cobrir gastos relacionados com a implantação e exploração da central geradora termelétrica UTE Azulão II, no Amazonas, disse a empresa.

(Por Tiago Brandão)