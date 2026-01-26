   Compartilhe este texto
Eneva anuncia 14ª emissão de debêntures no valor de R$2 bi

Por Reuters

26/01/2026 4h40 — em
Geral



26 Jan (Reuters) - A Eneva anunciou na noite de sexta-feira a 14ª emissão de debêntures no valor de R$2 bilhões, conforme aviso ao mercado.

As debêntures simples, com data de emissão em 15 de janeiro de 2026, são destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Os recursos serão usados para cobrir gastos relacionados com a implantação e exploração da central geradora termelétrica UTE Azulão II, no Amazonas, disse a empresa.

(Por Tiago Brandão)

