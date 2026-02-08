   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Primeira-ministra do Japão deve obter vitória esmagadora nas eleições

Por Reuters

08/02/2026 10h02 — em
Geral



Por John Geddie e Tim Kelly

TÓQUIO, 8 Fev (Reuters) - A coalizão da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, estava prestes a obter uma vitória esmagadora nas eleições de domingo, segundo as pesquisas de boca de urna, abrindo caminho para seus cortes de impostos, que assustaram os mercados financeiros, e para os gastos militares destinados a combater a China.

O Partido Liberal Democrático de Takaichi e seu parceiro de coalizão, o Partido da Inovação do Japão, conhecido como Ishin, podem garantir até 366 das 465 cadeiras na Câmara dos Deputados, que tem mais poder, uma maioria qualificada que facilitaria sua agenda legislativa, de acordo com a emissora pública NHK.

O PLD sozinho já havia garantido as 233 cadeiras necessárias para a maioria cerca de 90 minutos após o encerramento das urnas. Seu partido deve conquistar até 328 cadeiras, o que seria seu melhor resultado de todos os tempos.

A primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão, de 64 anos, convocou eleições antecipadas no inverno (hemisfério norte), algo raro, para capitalizar sua alta popularidade desde que foi promovida à liderança do PLD no final do ano passado.

RARA ELEIÇÃO DE INVERNO DE TAKAICHI DÁ RESULTADO

Os eleitores foram atraídos por sua imagem de franqueza e dedicação ao trabalho, mas suas tendências nacionalistas e ênfase na segurança tensionaram as relações com a poderosa vizinha China, enquanto suas promessas de cortes de impostos abalaram os mercados financeiros.

Os japoneses enfrentaram a neve para votar, com nevascas recordes em algumas partes do país, causando congestionamentos no trânsito e obrigando algumas seções eleitorais a fechar mais cedo.

Esta é apenas a terceira eleição do pós-guerra realizada em fevereiro, com as eleições normalmente sendo convocadas durante os meses mais amenos.

Fora de uma seção eleitoral na cidade de Uonuma, na montanhosa província de Niigata, o professor Kazushige Cho, 54 anos, enfrentou temperaturas abaixo de zero e neve profunda para votar no Partido Liberal Democrático de Takaichi.

“Parece que ela está criando um senso de direção — como se todo o país estivesse se unindo e avançando. Isso realmente me toca”, disse ele.

Mas a promessa eleitoral de Takaichi de suspender o imposto de 8% sobre vendas de alimentos para ajudar as famílias a lidar com o aumento dos preços assustou os investidores preocupados com a forma como o país com o maior endividamento entre as economias avançadas irá financiar o plano.

“Seus planos para o corte do imposto sobre o consumo deixam em aberto grandes dúvidas sobre o financiamento e como ela vai fazer as contas fecharem”, disse Chris Scicluna, chefe de pesquisa da Daiwa Capital Markets Europe em Londres.

O chefe da principal associação empresarial do Japão, Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, saudou o resultado como uma restauração da estabilidade política. “A economia do Japão está agora em um momento crítico para alcançar um crescimento sustentável e forte”, disse ele.

O PLD, que governou durante quase toda a história do Japão no pós-guerra, havia perdido o controle das duas Casas do Parlamento nas eleições dos últimos 15 meses sob o comando do antecessor de Takaichi, Shigeru Ishiba.

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC

Bastidores da Política - Omar, David, Wilson - personagens de um mapa eleitoral em construção Bastidores da Política
Omar, David, Wilson - personagens de um mapa eleitoral em construção

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


08/02/2026

Namíbia não reconhecerá acordo entre TotalEnergies e Petrobras por não seguir procedimento

07/02/2026

Rebelde brasileiro Lucas Braathen se inspira no herói italiano Tomba na busca por medalha de ouro histórica

07/02/2026

Haiti entra em limbo político com fim do mandato do governo de transição

07/02/2026

Avalanches na Itália matam três esquiadores nas regiões dos Jogos Olímpicos de Inverno

07/02/2026

Manifestantes lançam fogos de artifício contra a polícia na cidade olímpica de Milão

07/02/2026

Netanyahu deve se encontrar com Trump nos EUA na quarta-feira para tratar do Irã

07/02/2026

Agricultores relatam danos “catastróficos” às plantações com passagem da tempestade Marta por Espanha e Portugal

07/02/2026

EUA pressionam Rússia e Ucrânia para encerrar guerra até verão, diz Zelenskiy

07/02/2026

Cuba protegerá serviços essenciais conforme EUA tomam medidas para cortar fornecimento de petróleo

07/02/2026

Rússia vai interrogar 2 suspeitos sobre tentativa de assassinato de general, diz jornal

07/02/2026

Manifestação reúne milhares em Berlim em solidariedade aos protestos no Irã

07/02/2026

Suspeitos de sabotagem atacam rede ferroviária italiana perto de Bolonha, diz polícia

06/02/2026

Ibama autua Petrobras em R$2,5 mi por vazamento de fluido de perfuração na Foz do Amazonas

06/02/2026

BRB apresenta plano de recomposição de capital ao BC

06/02/2026

Ibama autua Petrobras em R$2,5 mi por vazamento de fluido de perfuração na Foz do Amazonas

06/02/2026

Ibama autua Petrobras em R$2,5 mi por vazamento de fluido de perfuração na Foz do Amazonas

06/02/2026

Eneva avalia alternativas para atuar na Venezuela e conversa com Maha, dizem fontes

06/02/2026

Presidente italiano declara abertos Jogos de Milão-Cortina em meio a tensões políticas

06/02/2026

Ibama autua Petrobras em R$2,5 mi por vazamento de fluido de perfuração na Foz do Amazonas

06/02/2026

OMS afirma que foi confirmado um caso do vírus Nipah em Bangladesh

06/02/2026

Manifestantes venezuelanos presos podem ser libertados até próxima sexta-feira, diz presidente da Assembleia

06/02/2026

Petróleo sobe por preocupações com possível conflito entre Irã e EUA

06/02/2026

Café arábica registra perda semanal de 10% e atinge o menor valor em 6 meses

06/02/2026

Justiça nega bloqueio de R$1 bi da Vale em ação do governo de MG por extravasamento em mina de Viga

06/02/2026

Irã diz que negociações com EUA em Omã foram “bom começo” e vão continuar

06/02/2026

Soja amplia alta em Chicago por comentários de Trump sobre China

06/02/2026

Brasil amplia venda de petróleo para China e Índia enquanto EUA priorizam fluxos da Venezuela

06/02/2026

Produção de café da Colômbia cai 34% em janeiro, diz federação

06/02/2026

Dólar fecha em baixa no Brasil sob influência do exterior


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!