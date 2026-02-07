Rebelde brasileiro Lucas Braathen se inspira no herói italiano Tomba na busca por medalha de ouro histórica





Por Elisa Anzolin

MILÃO, 7 Fev (Reuters) - Não é de surpreender que um homem que traz um talento tão distinto ao esqui alpino, o especialista brasileiro em slalom Lucas Pinheiro Braathen, idolatra o grande italiano Alberto Tomba.

O rei do slalom, Tomba, foi um verdadeiro sucesso de bilheteria durante uma carreira que lhe rendeu três medalhas de ouro olímpicas e 50 vitórias na Copa do Mundo, distribuídas entre slalom e slalom gigante.

Lucas, que mudou sua nacionalidade esportiva da Noruega para representar o país natal de sua mãe em 2024, após um ano longe do circuito, compete nas mesmas modalidades e buscará fazer história na próxima semana ao conquistar a primeira medalha da América do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Se ele conseguir, Tomba pode levar parte do crédito.

“Ele é meu herói. Quero dizer, se você é fã de esqui, você é fã de Alberto Tomba”, disse o atleta de 25 anos à Reuters na Casa Brasil neste sábado, um dia depois de carregar a bandeira na cerimônia de abertura no estádio San Siro. “Mesmo que você não seja fã de esqui, ainda assim pode ser. E acho que é isso que define o legado de Tomba.

"Ele foi além de ser um esquiador, não porque tentou, mas simplesmente por causa da pessoa que ele realmente é. Ele é um outsider. Ele é alguém que fez a diferença simplesmente por ser quem é, e isso me inspirou muito.”

Lucas Braathen, assim como Tomba, se destaca da multidão. Seu cabelo esvoaçante, unhas pintadas, estilo fashion e aparições ocasionais como DJ fazem jus ao seu status autoconfesso de rebelde no mundo conservador do esqui.

Tomba, agora com 59 anos, que ajudou a acender a pira olímpica em Milão na sexta-feira, tinha fama de comportamento volátil, incluindo dar um chute de karatê em um fotógrafo e abusar de sua posição como policial para burlar o trânsito na época do Natal.

A briga de Lucas com a federação norueguesa teve muito a ver com o fato de ele não conseguir expressar sua personalidade. Mas agora ele está prosperando e tentando deixar sua marca, assim como Tomba fez.

“Nas poucas vezes em que pude falar com ele, mal consegui me comunicar, porque é uma sensação muito especial estar na presença dele”, disse o atleta de 25 anos, que fez história nesta temporada ao conquistar a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo, em Levi, na Finlândia.

“Sou muito grato pelo que ele fez pelo esporte em que eu compito. Ele abriu caminho para muitos de nós, outros atletas.”

Lucas já havia estabelecido sua reputação esquiando pela Noruega, ganhando o globo de cristal por se tornar campeão da Copa do Mundo de slalom na temporada de 2023.

Mas ele disse que esquiar com as cores do Brasil, onde passou grande parte de sua juventude, é mais especial e que estava “voando” na cerimônia de abertura.

“Este é um segundo capítulo da minha vida”, disse ele. “Honestamente, a pressão é muito alta. Eu represento mais de 200 milhões de brasileiros e sou o atleta com maior chance de trazer uma medalha para casa."

"Essa é uma responsabilidade que carrego todos os dias, até o dia da minha competição. Mas essa pressão também é um privilégio.”

Lucas Braathen está em segundo lugar na classificação da Copa do Mundo de slalom e slalom gigante após uma temporada consistente e atrás apenas do grande suíço Marco Odermatt na classificação geral.

Ele enfrentará Odermatt no slalom gigante do próximo sábado na pista de Stelvio, antes de entrar em sua “pista de dança” para o slalom na última prova masculina das Olimpíadas, em 16 de fevereiro.

Se ele ganhar uma medalha, sua comemoração com samba, que é sua marca registrada, acompanhará as caipirinhas que, sem dúvida, serão servidas.

“É uma expansão de quem eu sou, e é minha pista de dança, certo?”, disse ele quando questionado se os movimentos fluidos do slalom personificam sua personalidade.

“É onde eu consigo expressar quem eu sou, minha história.”

