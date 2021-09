Record é acusada de ‘passar pano’ para Borel e esconder Dayane pedindo para parar

Nego do Borel foi expulso de “A Fazenda 13” após uma forte pressão de público e principalmente de patrocinadores da emissora, em meio às acusações de ter estuprado Dayane Mello. No entanto, na edição do programa que foi ao ar na noite do sábado (25), a emissora foi acusada por internautas de ter “passado pano”, ou seja, tentando amenizar para o lado de Nego do Borel, e colocado a culpa em Dayane.

No momento do ocorrido, Dayane estava visivelmente alcoolizada e sem consciência de suas ações, mal ficando em pé e chegando a precisar de ajuda para trocar a roupa. Outros peões como Rico e Mileide demonstraram preocupação com a modelo estar na cama de Nego do Borel naquele estado, e tentaram tirá-la de lá, mas sem sucesso.

Mais tarde, a Record virou a câmera, sendo impossível ver o que acontecia ali, mas ainda foi possível ouvir o “Para com isso, Nego”, e “Para com essa Boca! Para com essa boca!” que Dayane disse ao cantor. Essas palavras não foram exibidas pela RecordTV na edição do programa. Foi exibido apenas o momento em que ela disse: “Nego, eu tenho uma filha. Não posso. Entendeu? Não posso.”.

A emissora também omitiu os momentos que comprovam que Dayane estava inconsciente, com vários colegas a ajudando a trocar de roupa.

Nas redes sociais, telespectadores reclamaram da manipulação das cenas.