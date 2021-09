Polícia está na porta de A Fazenda em meio a acusação de estupro contra Nego do Borel

“A equipe ainda não teve contato direto com a participante Dayane Mello e não sabemos quais são as informações que ela recebeu”, explicaram.

Após Dayane ser chamada pela produção e voltar para sede normalmente chegando a interagir com Nego, a equipe afirmou não saber o que foi conversado com a modelo.

“A polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de “A Fazenda” neste exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam a dar andamento nos trâmites legais do caso. Infelizmente a produção está dificultando o contato e averiguação dos fatos”, informaram.

