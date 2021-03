Yudi chora e pede oração para família com covid: ‘meu pai infartou’

“O estado do meu está pior, essa noite ele teve um infarto, está intubado. Minha mãe também está com covid e a minha irmã também. Eu sou o único da minha casa que não tá [com covid]. Peço oração, orem pela minha família, por favor. Não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha”, desabafou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.