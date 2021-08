Yasmin Brunet e Medina planejam casamento no Brasil após cerimônia no Havaí

Morando juntos desde o começo da pandemia em 2020, com pouco tempo de namoro, Yasmin Brunet e Gabriel Medina realizaram um casamento no Havaí em janeiro de 2021.

Agora, o casal planeja fazer uma cerimônia no Brasil, com a presença dos familiares e amigos. “Já nos casamos no Havaí e foi mágico. Exatamente como queríamos, e temos muitos momentos incríveis desse dia para guardar na memória. Quando puder, vamos fazer um casamento no Brasil para juntar todo mundo.”, disse ela em entrevista ao jornal Extra neste domingo.

Ela falou que se vê evoluir em meio às polêmicas: "Eu me sinto mais madura, é claro. Acho que as experiências da vida são incríveis para fazer você entender muitas coisas que não teria como compreender se não passasse por isso."

O romance foi cercado de muita polêmica, a começar pela família de Medina. O surfista se afastou da mãe e demais familiares após desentendimentos com Yasmin. A mãe de Medina, Simone, também tem problemas (até judiciais) com a outra nora, Bruna Medina, que é casada com Felipe Medina. Mensagens de WhatsApp acrescentadas a uma ação de danos morais mostra que Simone chegou a chamar a nora de “endemoniada pomba gira”.

Outros rumores dão conta de que desde que começou a namorar, Medina se afastou dos amigos Neymar, Thiaguinho, Rafael Zulu, Bruno Rezende e Luciano Huck, o que os deixou chateados.

A polêmica mais recente entrou na boca do povo no Brasil inteiro, quando Medina escancarou sua luta para levar Yasmin Brunet como parte da sua estafe nas Olimpíadas de Tóquio, afirmando que estava sendo injustiçado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Medina voltou para o Brasil sem medalha, ficando em 4º lugar na competição.

No meio disso, a skatista Letícia Bufoni, que é ex-amiga colorida de Medina, provocou o casal com um meme na internet, comentando um post que mostrava o beijo de Bruno Fratus na esposa (e treinadora) após conquistar o bronze na natação. O meme dizia que Yasmin e Gabriel Medina sonhavam com isso.

Yasmin rebateu escrevendo “Falta de respeito never ends” (nunca acaba). E Medina também criticou a ex-amiga, colocando emojis de biscoito (usado para se referir a quem está pedindo por atenção na internet).