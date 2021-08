Medina sobre não ter tomado vacina: ‘não consegui encaixar na agenda’

“Vacina salva vidas, galera! Foi um erro eu não ter conseguido encaixar a imunização na minha agenda de treinos pros desafios desse ano. Focado no campeonato mundial, mas em breve tomarei a minha. Enquanto isso, sigo tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos de segurança”, escreveu ele no stories do Instagram.

Por não estar imunizado, ele ficou de fora do Mundial de Surfe em Teahupoo, no Taiti.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.