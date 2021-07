Xuxa faz desabafo revoltado após quadro de Luciano Szafir se agravar: 'não consigo'

Xuxa Meneghel usou o Instagram nesta quinta-feira (8) para desabafar sobre o quadro de saúde de Luciano Szafir. A apresentadora demonstrou revolta com o governo devido à demora na vacinação no Brasil, e citou os casos de suposto pedido de propina nas vacinas, a recusa do governo às ofertas da Pfizer, e a postura de Bolsonaro diante da pandemia.

“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, escreveu.

Em seguida, Xuxa demonstrou ainda mais que está sofrendo com o quadro do pai da sua filha e falou em nome da esposa de Luciano e demais entes queridos do artista: “Queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhanna, David, Mika, Sa .. Pri, salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo, fico indignada, e desejando muito que o Dr. Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia”.

“Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso”, pediu Xuxa.

Szafir teve sintomas e testou positivo para covid-19 um dia antes da data marcada para a sua vacinação no Rio de Janeiro. O ator e apresentador havia contraído o vírus apenas quatro meses antes e se reinfectou.

O pai de Sasha Meneghel foi transferido de hospital nesta quinta-feira. Ele está na UTI do hospital Copa Star. No dia anterior, ele precisou passar por uma cirurgia no abdômen devido às complicações causadas pela doença. O quadro é considerado grave.